Экс-игрок «Спартака» раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы

Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк высказался о праздновании футболистами «Локомотива» завоевания бронзовых медалей в минувшем сезоне Мир РПЛ.
Железнодорожники уступили ЦСКА в 30-м туре (1:3), однако все равно финишировали третьими, так как «Спартак» в параллельном матче не смог обыграть «Динамо» Махачкала (0:0).
«Для меня это не нормально, честно. Расскажу личную историю: в 2009-м мы со «Спартаком» проиграли ЦСКА в дерби в предпоследнем туре, когда Нецид забил после ошибки Джанаева. Я после той игры плакал в раздевалке, а меня подходили и успокаивали, мол, мы все равно вторые, попали в Лигу чемпионов. Потом мы поехали в ресторан, а у меня безумно болела голова из-за нервов. Хотя у нас серебро, участие в ЛЧ. Круто, что вы взяли бронзу, но вы делаете фото с болельщиками на поле после поражения 1:3 в дерби. Можно потом где-нибудь на базе, в ресторане, но не так, – сказал Паршивлюк в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ».
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»