Газзаев ответил, кто должен возглавить ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил, кто должен возглавить "армейцев".

- Кто должен быть тренером ЦСКА — россиянин или иностранец? Мое мнение вы знаете. Конечно, только русский специалист! - приводит слова Газзаева "РБ Спорт".

С лета 2025 года по май 2025 года главным тренером ЦСКА был Фабио Челестини, с ним клуб завоевал Суперкубок России. После отставки швейцарца исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов, который ранее возглавлял молодежную команду красно-синих. По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 51 балл.