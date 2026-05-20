Кокорин покидает «Арис»

Кипрский «Арис» в официальных клубных соцсетях объявил об уходе российского нападающего Александра Кокорина. Он покинет команду по окончании текущего сезона.

«Заключительный матч сезона против АЕКа станет для него прощальным. Александр присоединился к нам по ходу чемпионского сезона и сразу стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей – никто с начала новой эры клуба не отличался больше за один сезон. 2023 год он по праву может назвать самым продуктивным в карьере: первый сезон с 10+ голами, титул чемпиона, звание MVP чемпионата по версии профсоюза футболистов страны, а осенью – ещё одно историческое достижение: первый гол клуба в основных стадиях еврокубков. В уходящем сезоне-2025/26 он провёл свой сотый матч за «Арис», а предстоящая игра станет финальной точкой в большой четырёхлетней главе", — написала пресс-служба клуба.

Форвард выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.