В клубе РПЛ пообещали провести переговоры с Кокориным

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о возможном подписании форварда Александра Кокорина.

"Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится", - заявил Газизов "РИА Новости".

Вчера, 20 мая, футбольный клуб "Арис" официально сообщил об уходе 35-летнего российского нападающего Александра Кокорина.

Футболист выступал за команду из Лимасола с 2022 года. В составе "Ариса" Кокорин становился чемпионом Кипра, а также признавался лучшим игроком чемпионата.