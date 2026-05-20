«Урал» и «Динамо» Мх назвали стартовые составы на первый стыковой матч

Екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право играть в МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) в сезоне‑2026/27.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:30 (мск).

Стартовый состав «Урала»: Александр Селихов (вратарь), Гонсалвес Итало, Силвие Бегич (капитан), Артём Мамин, Фаниль Сунгатулин, Владислав Малькевич, Леонардо, Илья Ишков, Егор Богомольский, Юрий Железнов, Мартин Секулич.

Стартовый состав «Динамо»: Никита Карабашев (вратарь), Джемал Табидзе, Мохамед Аззи, Ильяс Ахмедов, Муталип Алибеков (капитан), Мехди Мубарик, Хуссем Мрезиг, Абдулпаша Джабраилов, Темиркан Сундуков, Миро, Гамид Агаларов.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ответный матч пройдет 23 мая.