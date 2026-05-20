УЕФА изменит регламент отборочных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в структуру отборочных турниров, которые будут проходить после чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА по итогам заседания исполкома организации, которое прошло в Стамбуле.

Ранее на чемпионат Европы выходили победители отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, играли в стыковых матчах. Дополнительные путевки в стыковые игры получали сборные, ставшие победителями своих групп в Лиге наций.

Отборочные турниры будут состоять из лиги 1 и лиги 2. В первую лигу войдут 36 лучших сборных Лиги наций. В лиге 1 будет три группы по 12 команд, сформированные из трех корзин. Каждая сборная проведет шесть матчей против шести разных соперников (по два с командами из каждой корзины). В лиге 2 будут участвовать 18 или 19 команд.

Лучшие команды каждой группы лиги 1 будут выходить на чемпионат Европы или мира, а оставшиеся места будут распределены через систему плей-офф, в которой будут участвовать и сильнейшие команды лиги 2. В течение следующих нескольких месяцев концепция будет доработана, после чего она будет представлена на окончательное утверждение в детальном виде на следующем заседании исполкома, которое состоится 15 сентября.

Лига наций начиная с сезона-2028/29 будет состоять из трех лиг по 18 команд в каждой. Сборные будут разбиты на три группы по шесть команд, каждая из которых сыграет шесть матчей против пяти разных соперников: дома или на выезде против команд из разных корзин, дома и на выезде против соперника из той же корзины. Плей-офф пройдет без изменений.

Согласно новому регламенту, хозяева турниров напрямую квалифицируются в основной этап, но будут принимать участие в отборочном турнире с целью повлиять на свой посев в следующем розыгрыше Лиги наций.