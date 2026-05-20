Мостовой отреагировал на возможное возвращение Шварца в «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Сандро Шварца главным тренером московского «Динамо».

«Шварц в «Динамо»? Я ничему в нашем футболе не удивляюсь. Видел много примеров, когда одни и те же люди входят в разные реки. Наш футбол — вишенка на торте. Приехал, получилось? Ура-ура. Не получилось? Чемодан забрал и поехал отдыхать. И говорит: «Как мне всё нравилось, хочу вернуться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что Сандро Шварц и «Динамо» обсуждают контракт с зарплатой € 2,4 млн в год.