«Урал» обратится в КДК из-за спорного гола «Динамо» Мх

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб обратится в КДК РФС из-за гола махачкалинского «Динамо» в первом VK Видео переходном матче. «Динамо» одержал победу на выезде со счётом 1:0. Единственный гол забил Миро на пятой минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересёк линию ворот. Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», — приводит слова Иванова ТАСС.