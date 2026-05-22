Сандро Шварц обратился к болельщикам "Динамо" после возвращения в клуб.

Немецкий специалист заявил, что очень рад видеть болельщиков снова.

"Приветствую всех болельщиков "Динамо"! Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещё не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний - но теперь мы должны смотреть вперёд, чтобы вместе пережить ещё больше отличных моментов. Удачи, "Динамо", - сказал Шварц в видео в Telegram-канале клуба.

Сегодня, 22 мая, пресс-служба московского "Динамо" объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером команды.

Ранее этот пост занимал Ролан Гусев. Под руководством российского специалиста в текущем сезоне бело-голубые провели 20 матчей, одержали 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.