Тренер "Урала" Березуцкий раскритиковал решение засчитать гол в матче с "Динамо"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Василий Березуцкий раскритиковал засчитанный гол в первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) с махачкалинским "Динамо". Его слова приводит "Матч ТВ". "Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо", - заявил он. Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе "Урала" "Екатеринбург Арена", завершилась с результатом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Миро, он отличился на 5-й минуте. В "Урале" посчитали, что мяч не пересек линию ворот Александра Селихова после удара. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов. Ответная игра между командами состоится на "Анжи-Арене" в Каспийске 23 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:00 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занял 14-е место, набрав 26 очков. Екатеринбургский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 61 балл. В параллельной стыковой паре за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России играют волгоградский "Ротор" и тольяттинский "Акрон". Начало первого матча - 19:30 по московскому времени 20 мая, игра пройдет в Волгограде.