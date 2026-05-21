Тренер «Акрона» назвал Дзюбу настоящим мужчиной

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков назвал игрока клуба Артема Дзюбу настоящим мужчиной, передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Очень ждали Артема Дзюбу, когда он подойдет. Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть», — сказал Дзюба.

Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Ротора» «Волгоград Арена», завершилась с результатом 0:2. Дубль в этом матче оформил Беншимол, который сначала поразил ворота на 45+1-й минуте, а следом — на 51-й минуте.

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды, однако результативными действиями отличиться не сумел.