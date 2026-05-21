«Бавария» может подписать игрока «Манчестер Сити»

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием центрального защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза, который покинет стан «горожан» по окончании сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в случае предметного интереса к Стоунзу у мюнхенского клуба будут высокие шансы подписать 31-летнего футболиста в качестве свободного агента.

Англичанин играет за «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне Стоунз принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.