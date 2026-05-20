Английская «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы сезона-2025/26.

В финале команда обыграла немецкий «Фрайбург». Встреча, которая состоялась на стадионе «Тюпраш» в турецком Стамбуле, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче был открыт на 41-й минуте, когда отличился Юри Тилеманс. Эмилиано Буэндия забил второй мяч своей команды на третьей компенсированной к первому тайму минуте, а окончательный результат установил Морган Роджерс на 58-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

Для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери это пятый трофей Лиги Европы, до этого он выигрывал турнир трижды с «Севильей», один раз — с «Вильярреалом».

«Астон Вилла» в полуфинале турнира сражалась с еще одним английским клубом — «Ноттингем Форест». Немецкая команда в полуфинале встречалась с португальской «Брагой».

Победителем прошлого сезона Лиги Европы был английский клуб «Тоттенхэм Хотспур». В финале турнира 2025 года они обыграли «Манчестер Юнайтед».

