Вратарь «Астон Виллы» отыграл матч с переломом пальца

Вратарь английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, что вышел на матч финала Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга» с переломом пальца.

В среду «Астон Вилла» в Стамбуле обыграла «Фрайбург» со счетом 3:0. Мартинес провел на поле весь матч.

— Во время разминки я сломал палец, но не воспринял это как нечто плохое. Раньше я никогда не ломал пальцы. Каждый раз, когда я пытался поймать мяч, палец просто выскальзывал в другую сторону, — цитирует Мартинеса ESPN.

«Астон Вилла» впервые в истории стала победителем Лиги Европы.