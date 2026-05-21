Романо сообщил инсайд о будущем Артеты в «Арсенале» после чемпионства в АПЛ

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что лондонский «Арсенал» намерен предложить главному тренеру Микелю Артете новый контракт.

© Чемпионат.com

По информации источника, принципиальное решение по Артете было принято ещё зимой. Отмечается, что руководство «канониров» рассматривает 44-летнего испанского специалиста в качестве руководителя долгосрочного проекта развития команды. Подчёркивается, что сам Артета готов остаться в Англии на продолжительный срок.

Утверждается, что детали соглашения планируется обсудить к лету после финала Лиги чемпионов УЕФА, однако стороны не собираются спешить с этим. Действующий контракт Артеты рассчитан до лета 2027 года.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне его команда за тур до окончания оформила чемпионство в английского Премьер-лиге и вышла в финал главного еврокубка, который состоится 30 мая. Соперник — «ПСЖ»

Ранее под руководством Артеты «Арсенал» выиграл Кубок Англии в сезоне-2019/2020 и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2020/2021, 2023/2024).