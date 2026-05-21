Депутат Милонов раскритиковал «Динамо» за назначение Шварца

Депутат Милонов о «Динамо»: «Непорядочно убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Пусть ищет другой клуб»
Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил возможное назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
«Я не считаю, что иностранный тренер – это плохо. Все-таки он может научить наших футболистов играть. Богатая международная практика и опыт – здорово. Непорядочно будет убирать Ролана Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Это не совсем честно. Немец пусть ищет другой клуб. Есть же команды, которые ищут нового специалиста. Если он хочет продолжить карьеру в российском футболе, то, наверное, что-то найдет. Некрасиво же. Чтобы вернуть немца, турнут своего», – сказал Виталий Милонов.
