Президент "Урала": гол от "Динамо" Мх засчитали ошибочно

Глава "Урала" Григорий Иванов высказался о поражении махачкалинскому "Динамо" в первом переходном матче (0:1).

"Я видел много повторов. И мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение. Сколько камер мы посмотрели — ни на одной не видно, что мяч полностью пересек линию ворот", - сказал Иванов.

"Урал" уступил на своем поле махачкалинскому "Динамо" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол был забит на пятой минуте встречи.

Напомним, нападающий гостей Миро добил мяч головой после удара полузащитника Мехди Мубарика в перекладину. Голкипер уральцев отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Однако главный судья Антон Фролов, получив сигнал от своего помощника, засчитал гол и подтвердил свое решение после консультации с видеоассистентом Иваном Абросимовым.

Ответный поединок между командами пройдет в субботу, 23 мая, на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске.