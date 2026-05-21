В «Реал Сосьедад» прокомментировали слух о возможной продаже Захаряна

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» заявили «Матч ТВ», что информация о том, что клуб готов расстаться с российским полузащитником Арсеном Захаряном, неправдива.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал Сосьедад» летом готов рассмотреть предложения о продаже Захаряна за сумму от 14 млн евро.

— Это лишь слухи, — сообщили в пресс‑службе клуба «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в 2023 году. За испанский клуб 22‑летний россиянин провел 65 матчей, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

