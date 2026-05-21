Россиянин Оздоев не стал продлевать контракт с греческим ПАОКом

Магомед Оздоев может покинуть греческий клуб. Как утверждает источник, полузащитник Магомед Оздоев отказался продлевать контракт с ПАОКом.

© Rusfootball

Сообщается, что 33-летнего игрока не устроили условия по новому соглашению.

Отмечается, что интерес к россиянину проявляют клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также из Греции и Турции. Подчеркивается, что игрок может и остаться, если стороны сумеют прийти к соглашению по условиям.

Оздоев выступает за ПАОК с августа 2023 года. Это действующий контракт истекает этим летом. В этом сезоне хавбек провел за команду 50 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.