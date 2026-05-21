«Торпедо» провело переговоры с Федотовым

Российский тренер Владимир Федотов провёл переговоры с московским «Торпедо». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Ранее пост главного тренера «Торпедо» покинул Олег Кононов. Отмечается, что назначение Федотова в «Торпедо» маловероятно. По информации источника, он попросил большую зарплату (5 млн рублей в месяц), а также Федотову не слишком интересна работа в Лиге Pari.

Среди кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» называются Александр Сторожук, Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов и другие. Сообщается, что с некоторыми были проведены диалоги, но решение пока не принято.