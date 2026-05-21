Бывший главный тренер Локомотива Юрий Семин поделился мыслями на тему чемпионства «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

– Почему чемпионат выиграл «Зенит», а не «Краснодар»? Назовите основные причины.

– Простую вещь скажу. Эти команды с первых туров заняли лидирующие позиции, и фактически борьба за первое место шла между ними.

Те команды, которые расположились ниже – столичные «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» – свой потенциал не реализовали. Конкуренцию не составили, за исключением отдельных матчей.

Например, когда в предпоследнем туре «Динамо» отобрало очки у «Краснодара». Хотя по составу и потенциалу все московские команды должны были бороться за первое место. Вернее, не должны, а обязаны!

Что касается борьбы в нижней части турнирной таблицы, она шла до последней минуты последнего тура. Думаю, проблемы клубов из этой части – в ошибках руководителей.

Взять «Пари НН», который вылетел, имея прекрасный стадион и инфраструктуру. Поставьте туда такого тренера, как Валерий Овчинников, и клуб никогда бы из РПЛ не вылетел!

Но они увольняют Шпилевского перед решающими матчами за три тура до конца турнира. Так если пригласили, дайте доработать!

Еще один отрицательный пример – «Акрон», который уволил наставника перед стыковыми матчами. Тедеев выполнил свою работу блестяще. И этого увольнения он абсолютно не заслуживает!

Как раз одна из причин победы «Зенита» – доверие Семаку. Когда все журналисты говорили, что Сергей себя исчерпал, опытные руководители клуба не обращали на это внимание.

Миллер, который постоянно ходит на матчи, этой панике не подвергся.

Хотя конкурент в лице «Краснодара», был высочайшего уровня. Поэтому турнирная таблица отражает не только силу команд, но и компетентность руководителей клубов, – сказал Юрий Семин.