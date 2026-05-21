Вратарь «Челси» поделился эмоциями от победы в матче с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о победе в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

«У нас было всего 48 часов на подготовку к игре, поэтому было сложно, особенно после такого финала, когда у нас был шанс выиграть трофей. Но нам нужно было изменить свой настрой и снова выложиться, потому что мы знали, что если наберём три очка, то в выходные у нас всё ещё будет шанс выйти в еврокубки. Так мы и сделали, хорошо тренировались, и ребята вышли и показали себя. Мы знали, что «Тоттенхэм» приедет с огромной энергией. Очевидно, они борются за выживание, поэтому нам нужно было постараться соответствовать их энергии на протяжении всех 90 минут. Думаю, ребята справились. Они сохраняли хладнокровие под давлением, когда это было необходимо, и мы использовали свои шансы. Конечно, после пропущенного гола всё немного изменилось, они получили небольшой заряд энергии, однако мы хорошо с этим справились и одержали победу. Это большое дерби, это была последняя домашняя игра сезона, поэтому я очень рад, что мы одержали победу для болельщиков и для себя. Мы хотели подарить им победу», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Челси».