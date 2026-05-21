Президент "Урала" оценил слухи о возможном увольнении Березуцкого

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Василия Березуцкого вне зависимости от результатов стыков.

"Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Я вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом. Ни о какой отставке речи не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист, может быть, где-то не хватает опыта, но, а когда ему набираться? Он хороший тренер", - сказал Иванов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Василий Березуцкий будет уволен из "Урала" независимо от того, с каким исходом завершатся стыковые матчи против махачкалинского "Динамо".

Первая переходная игра за право выхода в РПЛ состоялась вчера, 20 мая, в Екатеринбурге. По итогам встречи команда Березуцкого потерпела минимальное поражение со счето 0:1.