РФС частично удовлетворил заявление экс-тренера «Алании» о компенсации

Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявление бывшего главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в отношении футбольного клуба из Владикавказа.

В конце февраля 45‑летний Гогниев покинул пост главного тренера «Алании», клуб расторг контракт со специалистом.

— Удовлетворить заявление тренера Спартака Гогниева в отношении ФК «Алания» о взыскании компенсации за расторжение договора без уважительных причин частично. Обязать ФК «Алания» выплатить тренеру компенсацию за расторжение договора без уважительных причин. В удовлетворении остальной части требований тренера Спартака Гогниева в отношении ФК «Алания» отказать, — говорится в тексте сообщения на сайте РФС.

Ранее Гогниев также тренировал «Аланию» в 2019–2022 годах, затем работал в подмосковных «Химках».