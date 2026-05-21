Китайская футбольная федерация расширила список пожизненно отстраненных

Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила о третьем пакете санкций, связанных с договорными матчами, азартными играми и другими нарушениями в китайском футболе, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Согласно предоставленным данным, 17 человек, осужденных китайскими судами, были пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, а 48 других специалистов получили дисквалификацию на срок до пяти лет за серьезные нарушения отраслевой дисциплины.

Наказания определялись на основе таких факторов, как характер правонарушения, сумма денег, частота нарушений и степень злого умысла.

Ранее, в сентябре 2024 года и январе 2026‑го, Китайская футбольная ассоциация выпустила два пакета дисциплинарных санкций, в результате которых более 100 человек получили пожизненные дисквалификации, а более 10 клубов были оштрафованы.