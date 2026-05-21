Мостовой ответил, планирует ли посещать ЧМ

Полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил, что не планирует посещать чемпионат мира по футболу-2026.

«Не поеду. Я вообще не любитель смотреть чемпионат мира как зритель. Ни на один мундиаль не ездил. Не люблю, когда толпа эта», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике. В нём примет участие 48 команд.

Сборная России не выступит на чемпионате мира из-за отстранения от турниров под эгидой ФИФА. С 2022 года российская национальная команда играет только товарищеские матчи.