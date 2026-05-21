Тренер «Банки» дал необычную установку в перерыве матча Медиалиги

«Привет! Я Егор, давай #######». Тренер «Банки» Сергей Гришин дал необычную установку в перерыве матча Медиалиги
Помощник главного тренера «Банки», экс-хавбек «Динамо» Сергей Гришин дал необычную установку в перерыве матча против «Юнисон-Донецк» в 4-м туре WINLINE Медиалиги (1:1, 1:3 по буллиталити).
«Будь немножко хитрее в штрафной. У тебя есть девушка? Вот когда она у тебя появится, ты же сначала ее будешь водить в ресторан, кино, кафе. Ты же не подойдешь и не скажешь: «Привет! Я Егор, давай ####### [займемся сексом]». Правильно? Ты же будешь как-то хитро заходить к ней? Здесь так же. Там же точно такие же люди. Показал влево, убрал вправо и положил», – сказал Гришин.
В Испании внедрят ИИ для оценки судей, заявил Тебас: «Технология будет анализировать, в чем арбитр был прав. Это также будет связано с назначением на матчи»
Аспас и «Сельта» продлили контракт до 2029 года. 38-летний форвард войдет в структуру клуба по окончании следующего сезона
Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба – лидер «Акрона», он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»
В Испании внедрят ИИ для оценки судей, заявил Тебас: «Технология будет анализировать, в чем арбитр был прав. Это также будет связано с назначением на матчи»
Аспас и «Сельта» продлили контракт до 2029 года. 38-летний форвард войдет в структуру клуба по окончании следующего сезона
Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба – лидер «Акрона», он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»