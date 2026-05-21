Легионер «Акрона» : у нас есть лидер — это Дзюба

Футболист «Акрона» Беншимол: «У нас есть лидер, который заряжает эмоционально, — это Дзюба. Я же просто стараюсь помогать команде»
Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил «Матч ТВ», что не считает себя лидером тольяттинской команды, потому что эту роль берет на себя капитан Артем Дзюба.
В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в МИР РПЛ в следующем сезоне, Беншимол отметился дублем.
— Ощущаешь ли ты сам себя лидером, так как тащишь команду в самый непростой момент?
— На самом деле я не могу так сказать. Я очередной игрок, который всегда старается помочь команде. Но у нас есть лидер, наш капитан — Артем Дзюба, который всегда старается нас заряжать эмоционально. Я же просто стараюсь быть тем, кто отдает максимум на поле, чтобы побеждать.
— В таком случае, как сильно ощущалась нехватка Дзюбы на поле, когда он был травмирован?
— Смотрите, Дзюба — такой же футболист на поле, как и мы. Были моменты, когда он получал травмы, из‑за чего у нас была ротация. Но главное в нашем деле — это всегда быть готовым и адаптироваться к той ситуации, которую мы имеем, чтобы совместно добиваться результата, — сказал Беншимол «Матч ТВ».
Ответная игра состоится в Самаре 23 мая.
