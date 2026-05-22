Тренер сборной Уругвая покинет должность после ЧМ

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса объявил об уходе с должности после окончания чемпионата мира‑2026.

Аргентинцу 70 лет, он возглавляет национальную команду с 2023 года. Под его руководством уругвайцы стали бронзовыми призерами Кубка Америки‑2024.

— Наша работа завершается чемпионатом мира. Буду всегда благодарен Уругваю за то, что он позволил мне насладиться таким соревнованием, как чемпионатом мира, — приводит слова Бьелсы Globo.

Также Бьелса работал в сборной Аргентины, испанских «Эспаньоле» и «Атлетико» из Бильбао, французских «Лилле» и «Марселе», итальянском «Лацио», английском «Лидсе».

Сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира‑2026 сыграет с командами Испании, Кабо‑Верде и Саудовской Аравии.

