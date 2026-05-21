40-летний вратарь вошел в заявку сборной Германии на ЧМ

Сборная Германии опубликовала состав команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Штутгарт»).

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл»).

Полузащитники: Паскаль Гросс («Брайтон»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Леон Горецка («Бавария»), Леннарт Карл («Бавария»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Джамал Мусиала («Бавария»), Лерой Сане («Галатасарай»), Флориан Виртц («Ливерпуль»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

40-летний Мануэль Нойер вернулся в сборную Германию несмотря на то, что объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Германии сыграет в Группе E с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.