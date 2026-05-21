Стало известно, сколько «Зенит» потратит на трансферы

«Зенит» готов потратить до 50 млн евро на трансферы этим летом. Питерский клуб хочет приобрести четырёх футболистов: центрального защитника, полузащитника, левого вингера и центрфорварда. В приоритете также покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. Список на усиление в процессе формирования и обсуждения с Семаком. Там уже есть Воробьёв, Сильянов и Бевеев, сообщает Mash на спорте

Альтернативные варианты ищут по классике - на латиноамериканском рынке: бразильцы, аргентинцы, колумбийцы и так далее. Плюсом - турецкий и арабские чемпионаты. В списке уже есть эти игроки: нападающий «Фламенго» Педро, форвард «Трабзонспора» Филипе Аугусто и вингер «Аль-Ахли» Вандерсон Галено.

На усиления готовы потратить примерно 50 млн евро, но если смогут кого-то успешно продать, то бюджет на ТО увеличится.