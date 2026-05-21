«Урал» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам матча с «Динамо» Мх

Клуб «Урал» направил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разобраться в нескольких спорных моментах переходного матча против махачкалинского «Динамо», завершившегося со счётом 0:1.

В своём обращении «Урал» просит оценить эпизод с засчитанным голом и неназначенный пенальти в ворота гостей. Пресс-служба клуба отметила, что год назад в стыковых матчах «Урал» также пострадал от судейских ошибок, которые впоследствии получили официальное признание.

Спорный гол был забит на 5-й минуте. Хавбек «Динамо» Мехди Мубарик ударил в перекладину, а форвард Миро добил мяч головой. По версии «Урала», вратарь Александр Селихов парировал удар и зафиксировал мяч на линии ворот. Главный судья Антон Фролов после подсказки лайнсмена засчитал гол и подтвердил решение после консультации с ВАР Иваном Абросимовым.