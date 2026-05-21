"Ницца" проведет матчи без зрителей

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение наказать футбольный клуб "Ницца" проведением двух домашних матчей без зрителей из-за поведения болельщиков во время встречи 34-го тура чемпионата Франции против "Меца". Об этом сообщила пресс-служба "Ниццы".

Матч между командами состоялся 17 мая на домашнем стадионе "Ниццы" и завершился со счетом 0:0. Во время игры фанаты хозяев использовали пиротехнику и нанесли ущерб стадиону, а после финального свистка выбежали на поле. Клуб также наказан проведением одной игры без зрителей условно - санкция будет применена в случае повторения подобных инцидентов.

29 мая "Ницца" примет "Сент-Этьен" в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге 1 в следующем сезоне.

По итогам сезона "Ницца" заняла 16-е место в чемпионате Франции, "Сент-Этьен" стал третьим в Лиге 2. Также "Ницца" вышла в финал Кубка Франции, где 22 мая сыграет с "Лансом".