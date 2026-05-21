Кокорина выгнали из "Ариса" из-за возраста

Пресс-секретарь кипрского «Ариса» Костас Пападопулос объяснил причину расставание с российским футболистом Александром Кокориным, передает Sport24.

© Газета.Ru

«Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться. Безусловно, Кокорин является и всегда будет считаться легендой клуба», — сказал Пападопулос.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт. В сентябре 2025 года он получил повреждение колена, потребовавшее артроскопической операции в Германии, после чего он восстанавливался около двух месяцев. Позже игрок вновь пропустил некоторое время из-за травмы.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.