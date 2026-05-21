«Унион» объявил имя нового главного тренера, команда заканчивала сезон под руководством женщины

Швейцарский тренер Мауро Лустринелли возглавил футбольный клуб «Унион», сообщается на сайте команды.

50‑летний швейцарец приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля.

В апреле Штеффен Баумгарт покинул пост главного тренера берлинского клуба. До конца сезона командой руководила Мари‑Луизе Эта, которая стала первой женщиной‑тренером в истории Бундеслиги.

Ранее Лустринелли тренировал только в Швейцарии где возглавлял «Тун» и молодежную сборную.

«Унион» завершил сезон на 11‑м месте в чемпионате Германии.

