В Испании внедрят ИИ для оценки судей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.

«Мы собираемся внедрить искусственный интеллект в судействе. Будут внедрены два ключевых направления. Первое – оценка работы судей. После каждого матча технический комитет арбитров (CTA) использует наблюдателей, которые оценивают различные аспекты судейства. Речь идет о 30 разных критериях. Сейчас это делается людьми, существует 30 наблюдателей для 20 разных арбитров. С помощью ИИ мы создаем инструмент, который позволит как минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта. На основе всех матчей создается система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать все и указывать, в чем судья был прав. Мы делаем процесс более объективным. Кроме того, это будет связано с назначением арбитров на матчи. С помощью ИИ комитету будут предлагаться три кандидатуры судей на игру. Я верю в человеческий интеллект, но есть вещи, в которых ИИ должен помогать», – сказал Тебас.

Как передает Marca, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига работают над этим проектом уже несколько месяцев. Искусственный интеллект не будет самостоятельно назначать арбитров, но станет рекомендовать двух или трех судей на каждый матч на основе определенных параметров, после чего окончательное решение будет принимать человек.

Пока еще окончательно не определено, какие именно параметры будут использоваться при назначении. Среди рассматриваемых критериев – сколько раз арбитр уже судил матчи этих команд, как проходили эти встречи, были ли какие-либо спорные эпизоды или конфликты между данным судьей и этими клубами.