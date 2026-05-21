Почетный президент РФС, ответил не перерос ли Тюкавин «Динамо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался о будущем форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Перерос он «Динамо» или нет, сложно говорить об этом. Потому что это всё субъективное мнение, перерос он «Динамо» или нет. Ну вы скажете, что перерос, а другой эксперт не будет согласен. Моё мнение – как будет предложение, тогда можно будет говорить и рассуждать. А пока тишина, о чём рассуждать?», - сказал Колосков корреспонденту Vprognoze.ru.

Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.