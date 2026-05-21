Почетный президент ОКР назвал лучших игроков сезона РПЛ

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков рассказал, кого считает лучшими игроками сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Сперцян и Кордоба наиболее ярко себя проявили. Их можно назвать лучшими игроками прошедшего сезона РПЛ. И приятно, что в нашем чемпионате хорошо зарекомендовали себя много молодых россиян, например, Батраков и Кисляк», — передаёт слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне с 17 голами в 28 матчах. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отдал больше всего результативных передач — 16 ассистов в 30 играх.

«Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив на 2 балла «Зениту».