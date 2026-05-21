Экс-игрок «Урала» отбыл срок за гибель ребенка в ДТП

Экс-форвард «Урала» Рай Влут заявил, что хотел бы вернуться в футбол после отбытия наказания за гибель ребенка в ДТП.

Футболист провел 20 месяцев в тюрьме по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла в 2021 году, когда Влут выступал за «Хераклес» – форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч. Суд приговорил Влута к 2,5 года лишения свободы в апреле 2023 года.