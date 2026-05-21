Появилась информация о будущем тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале.

По данным источника, Дмитрий Игдисамов может стать главным тренером «Акрона», если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ. Клуб следил за специалистом ещё до того, как его назначили исполняющим обязанности наставника ЦСКА.

При этом не исключено, что специалист останется в московском клубе. Руководство ЦСКА может утвердить Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера команды. Если же Игдисамов всё же уйдёт в «Акрон», «армейцы» попробуют найти иностранного специалиста.

Напомним, ЦСКА занял пятое место в РПЛ по итогам сезона 2025/2026.