Гендиректор «Ротора» отреагировал на поражение от «Акрона»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов высказался после поражения от «Акрона» со счётом 0:2 в первом VK Видео переходном матче за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

«Дорогие болельщики! Хотелось бы вам сказать огромное спасибо. Огромное спасибо каждому, кто вчера пришёл на стадион и поддерживал нас на трибунах. Спасибо каждому, кто болел за нас у экранов телевизоров и телефонов. Да, мы вчера проиграли. Уступили команде Премьер-Лиги в борьбе. Каждый футболист, тренер, административный штаб — мы все отдали все силы для достижения необходимого результата. К сожалению, вчера у нас этого не получилось. Но переходные матчи состоят из двух игр. И я вас уверяю, что наша решимость победить как никогда сильна и велика. Уже в субботу мы выйдем на поле в Самаре для того, чтобы достичь поставленной цели: победить. Сезон заканчивается с финальным свистком второго стыкового матча. И до этого финального свистка вся команда отдаст все силы для победы. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему фан-сектору, который подготовил потрясающий перфоманс. Это был самый крупный перфоманс за последние шесть лет. Мы знаем, сколько сил и времени они потратили на организацию и на создание такого красивого полотна. Спасибо, D110! Друзья! Болельщики! Клубом будет организован выезд в Самару на автобусах, которые оплатит клуб. Для вас это будет полностью бесплатный выезд. Подробную информацию клуб объявит немного позже. Вперёд за «Ротор», – приводит слова Кривова телеграм-канал «Ротора».

Ответная игра пройдёт в субботу, 23 мая. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в РПЛ-2026/2027.