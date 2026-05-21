Футболист «Зенита» назвал лучшего одноклубника

Футболист «Зенита» Юрий Горшков заявил «Матч ТВ», что считает бразильского защитника Нино лучшим игроком «сине‑бело‑голубых» по итогам сезона‑2025/26.

«Зенит» в заключительном туре МИР РПЛ в гостях победил «Ростов» (1:0) и стал 11‑кратным чемпионом России. 29‑летний Нино в завершившемся сезона принял участие в 27 матчах.

— Лучший игрок сезона в «Зените»?

— Нино, я уже сказал ему об этом. Другие ребята тоже играли ярко, но он всегда держал свой уровень, не опускался ниже определенной планки, был лидером команды, и во многом его заслуга, что «Зенит» сыграл много матчей «на ноль».

— И уже выучил русский язык.

— Да, он большой молодец.

— Лучший тренер чемпионата — Сергей Семак?

— Получается, что да, — сказал Горшков «Матч ТВ».