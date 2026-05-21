Владельцы «Ливерпуля» решили уволить главного тренера

Владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group приняли решение об увольнении главного тренера Арне Слота после окончания текущего сезона, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, на решение повлиял конфликт между нападающим Мохамедом Салахом и нидерландским специалистом. Часть игроков команды встала на сторону египтянина, ставя лайки под постами, критикующими тренера.

Ранее руководство FSG поддерживало Слота и привлекал его к планированию следующего сезона. На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ с 59 очками перед последним 38-м туром чемпионата. В Лиге чемпионов команда вылетела в четвертьфинале от «ПСЖ» с общим счётом 0:4.