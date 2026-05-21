«Урал» намерен обжаловать гол в стыковом матче с «Динамо»

Екатеринбургский «Урал» намерен обжаловать решение арбитра о засчитанном голе в свои ворота в первом стыковом матче против махачкалинского «Динамо».

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«ФК «Урал» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча с «Динамо Махачкала». Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с не назначенным в ворота гостей пенальти. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи», — сказано в заявлении клуба.

По информации Карпова, «Урал» направил в ЭСК РФС новые видеоматериалы, призванные доказать ошибочность решения.

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург Арена», завершилась с результатом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Миро, он отличился на 5-й минуте. Ответная игра между командами состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске 23 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занял 14-е место, набрав 26 очков. Екатеринбургский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 61 балл.