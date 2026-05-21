Роналду стал победителем национальной лиги в восьмой раз в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе со своей командой стал победителем чемпионата Саудовской Аравии. Для 41-летнего португальца это первое чемпионство с клубом, в карьере Роналду выиграл свой восьмой чемпионат.

Трижды чемпионом Англии Роналду становился с «Манчестер Юнайтед», дважды — с мадридским «Реалом» и «Ювентусом» победителем чемпионатов Испании и Италии соответственно. Единственной командой, с которой Роналду не смог выиграть чемпионат, стал его родной португальский «Спортинг».

В июне Роналду вместе с Португалией начнёт борьбу на чемпионате мира. Для Криштиану турнир станет шестым в карьере.