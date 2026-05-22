Игрок "Балтики" перешел в "Зенит"

Футболист "Балтики" перешел в петербургский "Зенит".

© ФК "Балтика"

По информации источника, Кевин Андраде перешел в петербургский клуб за 3,5 миллиона евро. Зарплата игрока составляет 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами, соглашение рассчитано до лета 2030 года. Футболист успешно прошел медосмотр, о трансфере объявят в ближайшее время.

Кевин Андраде выступает в составе калининградской "Балтики" с января 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 32 матча и забил 1 гол. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Соглашение с "Балтикой" рассчитано до конца июня 2027 года.