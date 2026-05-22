Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе

Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по завершении текущего сезона, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, по три раза — Кубок Англии и Суперкубок страны, а также впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

— Какое же прекрасное время мы провели вместе! Не спрашивайте меня, почему я ухожу. Причины нет, но в глубине души я знаю, что мое время пришло. Ничто не вечно, и если бы это было так, я бы остался. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания и любовь, которую я испытываю к моему «Манчестер Сити», — цитирует Гвардиолу пресс‑служба клуба.

Ранее Гвардиола был главным тренером «Барселоны» и «Баварии».