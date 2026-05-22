Болельщики «Ниццы» устроили драку перед финалом Кубка Франции

Полиция Парижа задержала 65 болельщиков «Ниццы», устроивших беспорядки накануне финала Кубка Франции против «Ланса». Об этом сообщает RMC Sport.

Полицейские изъяли у задержанных изъяли ножи, кастеты, самодельное оружие, а также балаклавы. В результате потасовки пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает источник издания, власти Парижа считают матчи между «Лансом» и «Ниццей» играми повышенного риска из-за прошлых конфликтов между болельщиками этих двух клубов.

Финал Кубка Франции между «Ниццей» и «Лансом» состоится в пятницу, 22 мая.

До этого болельщики лондонского «Челси» и андалусийского «Бетиса» подрались во Вроцлаве перед финалом Лиги Конференции. В ходе конфликта фанаты бросали друг в друга стаканы и стулья, польской полиции для прекращения беспорядков пришлось применить слезоточивый газ.