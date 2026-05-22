«Ни один клуб в Европе не может позволить себе платить мне». Жезуш — о своём будущем

Португальский специалист Жорже Жезуш после ухода с поста главного тренера «Аль-Насра» высказался о своих карьерных перспективах, в частности, отметив отсутствие средств у европейских клубов для удовлетворения своих финансовых аппетитов.

«В Бразилии я могу тренировать только «Фламенго» или национальную сборную. В январе прошлого года я принял решение (отказать сборной Бразилии), о котором — не скажу, что я сожалею — но на тот момент я был очень лоялен к «Аль-Хилялю», потому что хотел поехать на клубный чемпионат мира и выиграть азиатскую Лигу чемпионов. В итоге я не добился ни того, ни другого. Но это те решения, которые мы должны принимать в жизни. Футбол — это мое дело. Я страстный тренер, который тоже проигрывает, но большую часть времени я выигрываю. Когда проекты заканчиваются, у меня обычно есть несколько вариантов на выбор, как и сейчас. В Европе это сложно из-за моего контракта в Саудовской Аравии. Ни один клуб в Европе не может позволить себе платить мне», — приводит слова Жезуша A Bola.

Ранее Жезуш объявил, что покидает «Аль-Наср» после чемпионства.