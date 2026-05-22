Экс-игрок "Спартака" назвал лучшего российского нападающего

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим российским нападающим.

"Тюкавин — тот форвард, которому я сегодня симпатизирую. Он в "Динамо" показывает хороший результат, забивной нападающий, быстрый. Он умеет убежать, обыграть на пятачке, быстро пробить в одно касание. Все качества у него есть", - сказал Павлюченко "Чемпионату".

Несмотря на травмы по ходу сезона, Тюкавин вновь стал одним из самых продуктивных игроков бело-голубых. В 31 матче во всех турнирах форвард напрямую поучаствовал в 19 голах команды: на счету нападающего 15 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Действующее соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано до лета 2030 года.